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Родригао о победе «Зенита» в матче с «Локомотивом»: «С самого начала были уверены, что этот матч не уйдет»

Родригао заявил, что «Зенит» с самого начала был уверен в победе над «Локомотивом»
Матвей Морозов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

— Вся команда счастлива, что мы показали такую игру. В первом тайме у нас были возможности, но, к сожалению, забить нам не удалось. Однако во втором тайме мы сделали все как нужно, — сказал Родригао.

— У «Локомотива» было всего пара опасных моментов. Вы все равно чувствовали, что все под контролем?

— Да, мы с самого начала были уверены, что этот матч не уйдет. Мы тщательно работали над тем, чтобы позволить сопернику как можно меньше создать.

— Один из голов «Зенита» пришел после вашей длинной передачи. Такая установка была дана тренерским штабом?

— Конечно, наш главный тренер прорабатывает самые разные варианты, чтобы забить. Одна из наших сильных сторон — забросы за спины защитникам. И так сложилось, что в том моменте я отдал передачу, Малком отборолся и оформил голевой пас.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата».

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Ливерпуль 2
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 1 : 3
30.07 15:00
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