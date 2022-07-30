Родригао о победе «Зенита» в матче с «Локомотивом»: «С самого начала были уверены, что этот матч не уйдет»

Родригао заявил, что «Зенит» с самого начала был уверен в победе над «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

— Вся команда счастлива, что мы показали такую игру. В первом тайме у нас были возможности, но, к сожалению, забить нам не удалось. Однако во втором тайме мы сделали все как нужно, — сказал Родригао.

— У «Локомотива» было всего пара опасных моментов. Вы все равно чувствовали, что все под контролем?

— Да, мы с самого начала были уверены, что этот матч не уйдет. Мы тщательно работали над тем, чтобы позволить сопернику как можно меньше создать.

— Один из голов «Зенита» пришел после вашей длинной передачи. Такая установка была дана тренерским штабом?

— Конечно, наш главный тренер прорабатывает самые разные варианты, чтобы забить. Одна из наших сильных сторон — забросы за спины защитникам. И так сложилось, что в том моменте я отдал передачу, Малком отборолся и оформил голевой пас.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата».