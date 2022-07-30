Циннбауэр о разгромном поражении «Зениту»: «Надеюсь команда покажет реакцию на такую игру»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:5).

— Вы не хотите поправить игру на флангах?

— Признаю, что нам было очень тяжело. Так позволял играть соперник. Качество игроков «Зенита» привело к такому результату. Выводы должны быть сделаны. Мы должны совершенствовать игру в нападении, надо превращать моменты в голы. Над этим и надо работать.

— «Локо» потерял Фассона и Бека-Бека. Будете ли вы покупать кого-то на замену?

— Да, мы теряем игроков. Ситуация не улучшается, она остается не очень простой. Фассон выбыл надолго. Надеюсь, Ненахов — нет. Цена Бека-Бека, 12 миллионов евро, говорит о качестве игрока. Я в переговорах не участвую, но такая сумма озвучивается. Надеюсь, команда покажет реакцию на такую игру. После 0:5 нужно оставить игру в прошлом и обрести новые силы для следующей встречи. Нам предстоит важный матч с «Краснодаром», в котором надо брать очки.

После трех туров РПЛ «Локомотив» набрал 2 очка и занимает 12 место.

В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Краснодаром» 6 августа. Начало — в 20.00 мск.