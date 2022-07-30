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Циннбауэр о разгромном поражении «Зениту»: «Надеюсь команда покажет реакцию на такую игру»

Главный тренер «Локомотива» надеется на положительный результат команды после разгрома от «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:5).

— Вы не хотите поправить игру на флангах?

— Признаю, что нам было очень тяжело. Так позволял играть соперник. Качество игроков «Зенита» привело к такому результату. Выводы должны быть сделаны. Мы должны совершенствовать игру в нападении, надо превращать моменты в голы. Над этим и надо работать.

— «Локо» потерял Фассона и Бека-Бека. Будете ли вы покупать кого-то на замену?

— Да, мы теряем игроков. Ситуация не улучшается, она остается не очень простой. Фассон выбыл надолго. Надеюсь, Ненахов — нет. Цена Бека-Бека, 12 миллионов евро, говорит о качестве игрока. Я в переговорах не участвую, но такая сумма озвучивается. Надеюсь, команда покажет реакцию на такую игру. После 0:5 нужно оставить игру в прошлом и обрести новые силы для следующей встречи. Нам предстоит важный матч с «Краснодаром», в котором надо брать очки.

После трех туров РПЛ «Локомотив» набрал 2 очка и занимает 12 место.

В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Краснодаром» 6 августа. Начало — в 20.00 мск.

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⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 2
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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