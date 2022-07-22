«Зенит» — «Крылья Советов»: Сутормин заменил Кузяева на 28-й минуте

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев был заменен в матче второго тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). На его место на 28-й минуте вышел Алексей Сутормин.

Ранее в составе петербуржского клуба голами отметились Алексей Мостовой и Далер Кузяев, реализовавший пенальти на 12-й минуте.