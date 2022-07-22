«Зенит» — «Крылья Советов»: гости заменили Якубу на 14-й минуте

«Крылья Советов» совершили замену в матче второго тура РПЛ против «Зенита». К 18-й минуте самарцы проигрывают со счетом 2:0.

На 14-й минуте «Крылья» заменили Дениса Якуба на Максима Витюгова. 26-летний хавбек гостей был травмирован.

В составе хозяев отметились Андрей Мостовой и Далер Кузяев, реализовавший пенальти.