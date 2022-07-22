«Зенит» — «Крылья Советов»: Мостовой сделал счет крупным

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сделал дубль в матче 2-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 3:0.

24-летний хавбек в штрафной гостей сыграл в стенку с Клаудиньо и на паузе перехетрил вратаря самарцев Ивана Ломаева.