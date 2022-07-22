«Зенит» — «Крылья Советов»: Клаудиньо был заменен из-за повреждения

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Полузащитника «Зенита» Клаудиньо был заменен на 79-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения.

Клаудиньо заменил Данил Круговой.