«Зенит» дома разгромил «Крылья Советов»

«Зенит» на своем стадионе разгромил «Крылья Советов» (3:0) в матче второго тура РПЛ.

Счет был открыт на 5-й минуте встречи Андреем Мостовым, спустя 7 минут Далер Кузяев удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

Отметим, Кузяев и Клаудинью по ходу матча были заменены из-за травм.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.

После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка. У «Крыльев» на одно очко меньше.