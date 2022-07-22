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Сегодня, 21:11

«Спартак» прилетел в Краснодар перед матчем в РПЛ

Читать «СЭ» в

Игроки и тренерский штаб «Спартака» прибыли в Краснодар перед матчем 2-го тура РПЛ против одноименной команды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале красно-белых 22 июля.

Ранее московский клуб сделал остановку в Ставрополе, где их встретили сотни болельщиков.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

«Спартак» занимает седьмое место с одним баллом в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — пятая строчка и одно очко.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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