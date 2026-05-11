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11 мая, 22:05

«Зенит» и «Краснодар» в борьбе за чемпионство: что нужно командам для золота в последнем туре РПЛ

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После 29-го тура РПЛ «Зенит» обошел «Краснодар» на первом месте. «Быки» проиграли «Динамо» в Москве (1:2) на следующий день после волевой победы сине-бело-голубых над «Сочи» в Санкт-Петербурге (2:1).

Теперь «Зенит» опережает «Краснодар» на два очка — 65 против 63. Также команда Сергея Семака имеет преимущество над защищающим титул конкурентом по результатам личных встреч (победа гостей 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).

В 30-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Все матчи заключительного игрового дня чемпионата пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» станет чемпионом, если победит или сыграет вничью с «Ростовом» вне зависимости от результата «Краснодара», а также — если проиграет в Ростове-на-Дону при условии, что «Краснодар» не победит «Оренбург».

«Краснодар» станет чемпионом, если победит «Оренбург», а «Зенит» проиграет «Ростову».

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«Динамо» вырвало победу над «Краснодаром», «Зенит» остался лидером РПЛ за тур до конца сезона

«Динамо» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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