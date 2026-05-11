«Зенит» и «Краснодар» в борьбе за чемпионство: что нужно командам для золота в последнем туре РПЛ

После 29-го тура РПЛ «Зенит» обошел «Краснодар» на первом месте. «Быки» проиграли «Динамо» в Москве (1:2) на следующий день после волевой победы сине-бело-голубых над «Сочи» в Санкт-Петербурге (2:1).

Теперь «Зенит» опережает «Краснодар» на два очка — 65 против 63. Также команда Сергея Семака имеет преимущество над защищающим титул конкурентом по результатам личных встреч (победа гостей 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).

В 30-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Все матчи заключительного игрового дня чемпионата пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» станет чемпионом, если победит или сыграет вничью с «Ростовом» вне зависимости от результата «Краснодара», а также — если проиграет в Ростове-на-Дону при условии, что «Краснодар» не победит «Оренбург».

«Краснодар» станет чемпионом, если победит «Оренбург», а «Зенит» проиграет «Ростову».