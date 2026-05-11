«Динамо» вырвало победу над «Краснодаром», «Зенит» остался лидером РПЛ за тур до конца сезона

Московское «Динамо» победило «Краснодар» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

На 33-й минуте счет открыли гости — после навеса Эдуарда Сперцяна гол забил Диего Коста. Для армянского хавбека голевой пас стал 16-м в сезоне РПЛ-2025/26. Сперцян повторил рекорд чемпионатов России. В начале второго тайма Константин Тюкавин сравнял счет. В добавленное время Иван Сергеев принес победу бело-голубым.

В концовке матча за две желтые карточки был удален главный тренер москвичей Ролан Гусев.

«Краснодар» (63 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, «быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца. «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Оренбург», «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матчи пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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