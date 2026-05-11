«Динамо» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

«Динамо» победило «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1.

В первом тайме отличился защитник «быков» Диего Коста, который забил головой после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного. 25-летний хавбек повторил рекорд РПЛ по голевым передачам (16).

После перерыва нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет, замкнув прострел защитника Хуана Хосе Касереса с правого фланга.

В добавленное время форвард москвичей Иван Сергеев забил после контратаки.

32-я минута. Диего Коста — 0:1

48-я минута. Константин Тюкавин — 1:1

90+3-я минута. Иван Сергеев — 2:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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