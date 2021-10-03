«Зенит» должен у «Сочи» и вдевятером выигрывать!» Реакция болельщиков на поражение команды Семака
«Зенит» уступил «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ. Болельщики отреагировали на этот результат в комментариях на сайте «СЭ».
zentamison: «Результат раздолбайства, как игроков, так и тренера».
King i Cep: «Братья, «зенитчики», такое чувство, что нас накололи. «Карманный» судья, вместо пенальти и удаления Джанаева, выгнал нашего перса. Наш фарм внаглую обыграл нас на нашем же стадионе. Кто все купил, в конце концов? И доколе?»
Andrey Makhin: «Обычная борьба. Азмун шел на мяч, а вратарь извернулся и повернулся боком. Вот и все. Желтая карточка была бы правильной».
Справедливый: «Зенит» должен у «Сочи» и вдевятером выигрывать! Похоже, ЛЧ дала о себе знать".
Андрей Васильев: «Судья слепой что ли? Или они с ВАР чей-то заказ исполнили?»
Alkatraza111: «Очень странное решение арбитра. Азмун пытался сыграть в мяч, преднамеренной грубости не было. Шел прямой ногой, но травмы не нанес. Опасная игра, и это желтая».
Единственный мяч у хозяев забил Артем Дзюба. У гостей отличились Маттео Касьерра и Сергей Терехов. На 42-й минуте у «Зенита» был удален Седар Азмун.
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