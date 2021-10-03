Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух человек болельщиков на стадионе в Грозном
Во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Спартак» в подтрибунном помещении стадиона «Ахмат Арена» сотрудники полка им. Кадырова избили двух болельщиков красно-белых. Об этом сообщают Telegram-каналы «Выездные заметки» и «Мутко против».
На видео источника видно, как сотрудники толпой окружили кого-то и бьют дубинками.
В первом тайме матча «Ахмат» — «Спартак» единственный гол забил форвард красно-белых Александр Соболев (41-я минута).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Ахмат» — «Спартак».
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