Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал победу команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Безусловно, только положительные эмоции, так как мы одержали победу, которая была важна для нас. В Петербурге было вдвойне приятно обыграть действующего чемпиона. После гола в наши ворота в перерыве были мысли о том, чтобы выйти и отыграться. Понимали, что будет преимущество в связи с удалением, поэтому настраивались решительно сыграть. Из прошлого матча извлекли уроки», — передает слова Терехова пресс-служба «Сочи».

Также футболист высказался о вызове его в сборную России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

«Положительные чувства, это вершина в профессии футболиста, о чем мечтает каждый. Только положительные эмоции», — сказал Терехов.

В этой встрече игрок забил победный гол на 71-й минуте. После забитого мяча футболист сделал вид, что кого-то высматривает на трибунах. А потом сделал жест руками, имитируя взрыв.