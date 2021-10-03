Терехов — о победе «Сочи» над «Зенитом»: «В Петербурге было вдвойне приятно обыграть действующего чемпиона»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал победу команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).
«Безусловно, только положительные эмоции, так как мы одержали победу, которая была важна для нас. В Петербурге было вдвойне приятно обыграть действующего чемпиона. После гола в наши ворота в перерыве были мысли о том, чтобы выйти и отыграться. Понимали, что будет преимущество в связи с удалением, поэтому настраивались решительно сыграть. Из прошлого матча извлекли уроки», — передает слова Терехова пресс-служба «Сочи».
Также футболист высказался о вызове его в сборную России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
«Положительные чувства, это вершина в профессии футболиста, о чем мечтает каждый. Только положительные эмоции», — сказал Терехов.
В этой встрече игрок забил победный гол на 71-й минуте. После забитого мяча футболист сделал вид, что кого-то высматривает на трибунах. А потом сделал жест руками, имитируя взрыв.
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