Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо». Игра пройдет сегодня, 29 октября.

«Конечно, «Динамо» мне более симпатично, но «Зенит» может выиграть и, наверное, должен, если не будет Дзюбы. Если будет Дзюба, они будут играть вдесятером. Когда его нет, «Зенит» очень силен. Матч за чемпионство? Нет, сейчас разыгрывается второе место и ниже. Сезон еще не начинался, а уже было понятно, что «Зенит» выиграет еще раз первенство страны», — сказал Пресняков «СЭ».

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.