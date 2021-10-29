Зотов заявил, что «Рубин» нацелен на победу над ЦСКА

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Соперник идет в лидерах, очень качественная команда. Будет очень тяжелый матч, хотя в нашем чемпионате нет легких матчей. Со всеми соперниками очень тяжело. Тем не менее, будем выходить и играть только на победу. У нас неудачная серия игр, согласен, но никто не вешает нос, все в наших силах», — приводит официальный сайт казанцев слова Зотова.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится завтра, 30 октября, начало — в 14.00 (мск).