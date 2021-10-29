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РФС сообщил о замене ВАР в судейской бригаде на матч «Нижний Новгород» — «Локомотив»

11:38
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила об изменениях в судейской бригаде, назначенной на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив».

Вместо Анатолия Жабченко работу ВАР будет выполнять Сергей Иванов. Причины замены не уточняются.

Матч «Нижний Новгород» — «Локомотив» состоится завтра, 30 октября, начало — в 19.00 (мск). Главный арбитр встречи — Алексей Сухой.

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Иван Торопцев все материалы автора

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