Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру, сообщила пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Жоаозиньо за вклад в успехи нашей команды и желаем удачи в будущем», — говорится в сообщении.

Футболист выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. В составе клуба он провел провел 217 матчей, в которых отличился 39 раз и сделал 56 ассистов.

Также в РПЛ Жоаозиньо играл за «Сочи» и «Динамо». В 2016 году он получил российское гражданство.

Всего в чемпионате России бразилец провел 291 матч, забил 40 мячей и сделал 69 результативных передач.

Последним клубом футболиста был бразильский «Бразильенсе».

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