«Зенит» — «Балтика»: нулевая ничья после первого тайма

«Зенит» и «Балтика» не открыли счет в первом тайме матча 19-го тура чемпионата России — 0:0.

У калининградской команды по желтой карточке получили Николай Титков и Андрей Мендель, который из-за перебора предупреждений пропустит следующий матч.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

27 февраля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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