Лусиано Гонду рассказал, почему решил сменить игровой номер в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал почему в московском клубе сначала взял 32-й номер, а потом поменял на 9-й.
«32-й номер я использовал в течение длительного времени, на протяжении моей карьеры. Когда Алеррандро уехал, девятка освободилась, и меня спросили, хочу ли я взять этот номер. И мне, конечно, больше нравится 9, чем 32», — сказал Лусиано Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову в VK-сообществе «КАРП».
11 января 24-летний аргентинец покинул «Зенит» и перешел в ЦСКА. Он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. К «Зениту» присоединился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Источник: VK-сообщество «КАРП»
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|13.09
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