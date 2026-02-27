Лусиано Гонду рассказал, почему решил сменить игровой номер в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал почему в московском клубе сначала взял 32-й номер, а потом поменял на 9-й.

«32-й номер я использовал в течение длительного времени, на протяжении моей карьеры. Когда Алеррандро уехал, девятка освободилась, и меня спросили, хочу ли я взять этот номер. И мне, конечно, больше нравится 9, чем 32», — сказал Лусиано Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову в VK-сообществе «КАРП».

11 января 24-летний аргентинец покинул «Зенит» и перешел в ЦСКА. Он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. К «Зениту» присоединился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.