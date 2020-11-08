ЦСКА — «Ростов»: Зайнутдинов получил удар коленом в голову и был заменен на Васина
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов был заменен в начале матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Игрок получил неприятную травму в борьбе с Романом Еременко.
Еременко ппал сопернику коленом в голову. Зайнутдинова унесли на носилках, но он был в сознании.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.