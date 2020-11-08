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ЦСКА — «Ростов»: Зайнутдинов получил удар коленом в голову и был заменен на Васина

16:42
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов был заменен в начале матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Игрок получил неприятную травму в борьбе с Романом Еременко.

Еременко ппал сопернику коленом в голову. Зайнутдинова унесли на носилках, но он был в сознании.

ЦСКА — Ростов

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