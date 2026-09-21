Тренер «Ак Барса» Гатиятулин об уходе Хэйса: «Когда тело уже не успевает за мыслью, возникают такие сложности»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением о решении американского форварда Кевина Хэйса покинуть команду и завершить игровую карьеру.

34-летний нападающий присоединился к казанскому клубу перед началом сезона-2026/27. Он провел за «Ак Барс» пять матчей в FONBET чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

21 сентября Хэйс объявил об уходе из команды и завершении игровой карьеры.

«Вчера долго разговаривали с Кевином. Он объяснил свою позицию, мы отнеслись к ней с уважением. Когда его кандидатура появилась, мы подробно изучали его карьеру — как она шла, как менялась. По тренировкам и играм было видно, что у него хорошее понимание игры, хорошие руки. Но когда тело уже не успевает за мыслью, возникают такие сложности. Но мы видим по его решению, что Кевин точно не приехал сюда отбывать номер. Мы только поблагодарили его. Что касается команды, наши задачи не меняются: продолжаем готовить сбалансированный состав. Селекция идет ежедневно, будем работать в тех реалиях, которые есть.

Мы понимали, что Кевин не в своей тарелке, не все получалось. Вчера утром мы пригласили Кевина на разговор, хотели обсудить его физическое состояние, дать ему возможность восстановиться, возможно, пропустить ближайшие игры и подготовиться к домашней серии. В ходе разговора он сам сказал, что в последние два года уже думал о том, как он выглядит на льду. Летом он готовился к сезону и рассчитывал, что сможет продолжить. Но здесь понял, что тело уже не позволяет играть так, как он привык. Для нас это было неожиданно. Мы приняли его решение с уважением, поблагодарили за работу и пожелали удачи», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

До перехода в «Ак Барс» Хэйс на протяжении двух сезонов выступал за «Питтсбург». Также в НХЛ он играл за «Рейнджерс», «Виннипег», «Филадельфию» и «Сент-Луис». Всего в лиге форвард набрал 446 (185+261) очков в 805 матчах регулярного чемпионата, 26 (8+18) очков — в 56 играх плей-офф.

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