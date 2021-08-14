Зайнутдинов надеется прервать серию неудач ЦСКА в матче против «Ростова»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
«Возвращаться в Ростов-на-Дону всегда приятно, но главное — уехать отсюда в хорошем настроении после игры. «Ростов» сейчас меняется, пришел новый тренер, и обновленную команду я знаю не так хорошо. Будет непросто, но нам надо прервать негативную серию», — приводит пресс-служба армейцев слова Зайнутдинова.
Сегодня постараемся переломить неудачную серию результатов!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 14, 2021
? #РостовЦСКА
? #РПЛ
? 20:00 мск
? Ростов Арена
? Матч Премьер pic.twitter.com/9F5jbG5q88
Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. Армейцы потерпели два поражения подряд и идут на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 3 очками в 3 матчах. Ростовчане занимают 14-ю строчку с 1 очком в 3 играх.
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится сегодня, 14 августа. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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