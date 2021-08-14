Глава компании Hypercube заявил, что его реформы сделают российские клубы успешнее в еврокубках

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс прокомментировал вылет «Сочи» и «Рубина» из Лиги конференций.

«Я был очень опечален и удивлен результатом, который продемонстрировали «Сочи» и «Рубин» в квалификации. Для российского футбола такой результат не идет на пользу. Но это такие встречи, где ты делаешь это и идешь дальше, либо не делаешь и вылетаешь. «Сочи» показали очень хорошую игру, сумели дважды забить крепкой сербской команде, но не повезло в серии пенальти. «Партизан» сыграл тоже хорошо, но им повезло больше. Было очень нервно, особенно в матче «Рубина», они имели хорошие шансы, но также подвело исполнение пенальти. Удача оказалась не на их стороне», — приводит РБК слова Ньювенхейса.

По словам специалиста, реформы его компании помогут российским клубам стать сильнее в еврокубках.

«Реформа моей компании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона 2022/23 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных. Перед нами еще горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», — добавил Ньювенхейс.

В третьем раунде отборочного турнира Лиги конференций «Сочи» уступил «Партизану» (общий счет по итогам двух матчей — 3:3; 2:4 — в серии пенальти), а «Рубин» проиграл «Ракуву» (общий счет по итогам двух встреч — 0:1).

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.