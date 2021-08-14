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Глава компании Hypercube заявил, что его реформы сделают российские клубы успешнее в еврокубках

12:13
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Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс прокомментировал вылет «Сочи» и «Рубина» из Лиги конференций.

«Я был очень опечален и удивлен результатом, который продемонстрировали «Сочи» и «Рубин» в квалификации. Для российского футбола такой результат не идет на пользу. Но это такие встречи, где ты делаешь это и идешь дальше, либо не делаешь и вылетаешь. «Сочи» показали очень хорошую игру, сумели дважды забить крепкой сербской команде, но не повезло в серии пенальти. «Партизан» сыграл тоже хорошо, но им повезло больше. Было очень нервно, особенно в матче «Рубина», они имели хорошие шансы, но также подвело исполнение пенальти. Удача оказалась не на их стороне», — приводит РБК слова Ньювенхейса.

По словам специалиста, реформы его компании помогут российским клубам стать сильнее в еврокубках.

«Реформа моей компании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона 2022/23 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных. Перед нами еще горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», — добавил Ньювенхейс.

В третьем раунде отборочного турнира Лиги конференций «Сочи» уступил «Партизану» (общий счет по итогам двух матчей — 3:3; 2:4 — в серии пенальти), а «Рубин» проиграл «Ракуву» (общий счет по итогам двух встреч — 0:1).

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/611699929a79476f7d7eb7d8

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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