«Зенит» показал, как прошел первый день Клаудиньо в Санкт-Петербурге

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео о том, как новичок команды Клаудиньо провел первый день в Санкт-Петербурге.

В видеоролике показано, как 24-летний бразилец приземляется в городе на Неве, проходит медосмотр, встречается с руководством клуба и подписывает контракт.

Сегодня, 13 августа, «Зенит» объявил о подписании с Клаудиньо контракта сроком на пять лет.

Бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером 11, который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.