«Зенит» показал, как прошел первый день Клаудиньо в Санкт-Петербурге
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео о том, как новичок команды Клаудиньо провел первый день в Санкт-Петербурге.
В видеоролике показано, как 24-летний бразилец приземляется в городе на Неве, проходит медосмотр, встречается с руководством клуба и подписывает контракт.
Сегодня, 13 августа, «Зенит» объявил о подписании с Клаудиньо контракта сроком на пять лет.
Бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером 11, который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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