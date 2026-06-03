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Mash: Сперцян согласился на переход в саудовский «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли», сообщает Mash на спорте.

По данным источника, армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Отмечается, что футболиста устроили как финансовые условия, так и спортивные амбиции клуба, который намерен бороться за чемпионство в следующем сезоне.

При этом переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Главной сложностью остается позиция «Краснодара», который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Сперцяна с клубом рассчитано до лета 2029 года.

По информации Mash, после паузы на матчи национальных сборных футболист планирует лично встретиться с владельцем клуба Сергеем Галицким и обсудить возможный трансфер.

Ранее после поражения от «Спартака» (1:1, пенальти 3:4) в суперфинале Кубка России Сперцян не исключил, что этот матч мог стать для него последним в составе краснодарской команды.

В сезоне-2025/26 воспитанник «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Аль-Ахли» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступают экс-полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез, нападающий сборной Англии Айван Тони, бывший защитник «Ювентуса» Мерих Демирал и экс-хавбек «Милана» Франк Кессье.

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Источник: Mash на спорте
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Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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