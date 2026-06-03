Mash: Сперцян согласился на переход в саудовский «Аль-Ахли»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли», сообщает Mash на спорте.

По данным источника, армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Отмечается, что футболиста устроили как финансовые условия, так и спортивные амбиции клуба, который намерен бороться за чемпионство в следующем сезоне.

При этом переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Главной сложностью остается позиция «Краснодара», который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Сперцяна с клубом рассчитано до лета 2029 года.

По информации Mash, после паузы на матчи национальных сборных футболист планирует лично встретиться с владельцем клуба Сергеем Галицким и обсудить возможный трансфер.

Ранее после поражения от «Спартака» (1:1, пенальти 3:4) в суперфинале Кубка России Сперцян не исключил, что этот матч мог стать для него последним в составе краснодарской команды.

В сезоне-2025/26 воспитанник «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Аль-Ахли» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступают экс-полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез, нападающий сборной Англии Айван Тони, бывший защитник «Ювентуса» Мерих Демирал и экс-хавбек «Милана» Франк Кессье.

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