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Лепс: «Надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова»

Лепс надеется, что ЦСКА сможет поправить результаты с приходом Федотова
Карен Саркисян
Корреспондент
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Болельщик ЦСКА, заслуженный артист России Григорий Лепс надеется, что московский клуб сможет поправить результаты с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера.

15 июня армейцы объявили о назначении 55-летнего специалиста. В прошедшем сезоне «Сочи» под его руководством выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Знаете, я болею за ЦСКА, но уважаю любой спортивный клуб, — приводит слова Лепса ТАСС. — Очень надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова. Вообще, я надеюсь, что любой российский клуб сможет конкурировать с английскими, испанскими, у нас все для этого есть».

В прошедшем сезоне красно-синие заняли пятое место в РПЛ.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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