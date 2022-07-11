Лепс: «Надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова»
Лепс надеется, что ЦСКА сможет поправить результаты с приходом Федотова
Болельщик ЦСКА, заслуженный артист России Григорий Лепс надеется, что московский клуб сможет поправить результаты с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера.
15 июня армейцы объявили о назначении 55-летнего специалиста. В прошедшем сезоне «Сочи» под его руководством выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Знаете, я болею за ЦСКА, но уважаю любой спортивный клуб, — приводит слова Лепса ТАСС. — Очень надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова. Вообще, я надеюсь, что любой российский клуб сможет конкурировать с английскими, испанскими, у нас все для этого есть».
В прошедшем сезоне красно-синие заняли пятое место в РПЛ.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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