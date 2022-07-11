Лепс: «Надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова»

Болельщик ЦСКА, заслуженный артист России Григорий Лепс надеется, что московский клуб сможет поправить результаты с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера.

15 июня армейцы объявили о назначении 55-летнего специалиста. В прошедшем сезоне «Сочи» под его руководством выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Знаете, я болею за ЦСКА, но уважаю любой спортивный клуб, — приводит слова Лепса ТАСС. — Очень надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова. Вообще, я надеюсь, что любой российский клуб сможет конкурировать с английскими, испанскими, у нас все для этого есть».

В прошедшем сезоне красно-синие заняли пятое место в РПЛ.