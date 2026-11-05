Семин о возможном уходе Галактионова из «Локомотива»: «Работа тренера — это в первую очередь место в таблице»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе Михаила Галактионова, который возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года.

«Уход тренера определяет турнирная таблица. Вы посмотрите на нее и сделайте вывод. Работа тренера — это в первую очередь место в турнирной таблице. От этого отталкиваются и принимают решение», — сказал Семин «СЭ».

Под руководством Галактионова «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

После 14-го тура РПЛ-2026/27 железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице с 11 очками.