Футболист «Динамо» Казимир: «Роналду — великий спортсмен, уважаю его»

Вингер «Динамо» Жозуэ Казимир поделился мнением о решении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной команде и ответил на другие вопросы журналистов.

41-летний португалец объявил о завершении карьеры в национальной команде 5 ноября.

— Роналду завершил карьеру в сборной. Удивлен?

— Это великий спортсмен. Уважаю его. Он много сделал для футбола.

— Сравни Гаити с Россией, чего тебе не хватает?

— Я уже долгое время играю в Европе, поэтому адаптирован. Единственное, чего мне может не хватать, так это моей семьи.

— В сборной вы играете с Изидором. Советовались с ним перед переходом?

— О футболе много не говорили. Больше о стране и о Москве.

— Выпить, поесть?

— На базе очень хорошо кормят! Поэтому такой необходимости нет.

— Попробовать чего-то традиционного, может?

— Я уже. Какой-то суп.

— Борщ?

— Да, — сказал Казимир журналистам.

Казимир перешел в «Динамо» из «Осера» в сентябре 2026 года на правах аренды. На международном уровне 25-летний вингер выступает за сборную Гаити.