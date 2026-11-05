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Тренер «Динамо» Шварц — о выборе вратаря на матч с «Факелом»: «Сыграет Лунев»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что ворота команды в матче 14-го тура РПЛ против «Факела» будет защищать голкипер Андрей Лунев.

31 октября 34-летний вратарь из-за болезни пропускал игру 13-го тура с «Ахматом» (2:0). Перед матчем с «Факелом» он вернулся в общую группу «Динамо».

«С «Факелом» сыграет Лунев. Попытаемся максимально показать ту игру, которую хотим, тем составом, который у нас есть. Травмированы: Кутицкий, Маричаль, Чавес и Зайнутдинов. Осипенко сегодня провел первую полноценную тренировку с командой», — сказал Шварц.

«Динамо» на выезде встретится с «Факелом» в субботу, 7 ноября. По итогам 13 туров бело-голубые с 28 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сандро Шварц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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