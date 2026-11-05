Тренер «Динамо» Шварц — о выборе вратаря на матч с «Факелом»: «Сыграет Лунев»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что ворота команды в матче 14-го тура РПЛ против «Факела» будет защищать голкипер Андрей Лунев.

31 октября 34-летний вратарь из-за болезни пропускал игру 13-го тура с «Ахматом» (2:0). Перед матчем с «Факелом» он вернулся в общую группу «Динамо».

«С «Факелом» сыграет Лунев. Попытаемся максимально показать ту игру, которую хотим, тем составом, который у нас есть. Травмированы: Кутицкий, Маричаль, Чавес и Зайнутдинов. Осипенко сегодня провел первую полноценную тренировку с командой», — сказал Шварц.

«Динамо» на выезде встретится с «Факелом» в субботу, 7 ноября. По итогам 13 туров бело-голубые с 28 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.