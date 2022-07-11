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Сегодня, 14:32

В «Нижнем Новгороде» рассказали, как проходит оформление Fan ID у команды

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал «СЭ», как обстоит ситуация с получением Fan ID у клуба.

«Да, я уже получил Fan ID. Все оформил достаточно быстро. Вся команда, персонал, администрация и офис тоже оформляют, пока никаких проблем не было. Время нахождения в МФЦ у всех примерно 5-7 минут. Все заедут в МФЦ и все сделают», — сказал Измайлов «СЭ».

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
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