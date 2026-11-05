Семак признан тренером месяца в РПЛ

Возглавляющий «Зенит» Сергей Семак стал лучшим тренером октября в РПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Другими претендентами на награду были Дмитрий Игдисамов (ЦСКА), Сандро Шварц (московское «Динамо»), Ильдар Ахметзянов («Оренбург») и Дмитрий Кириченко («Ростов»).

Отмечается, что Семак получил награду, поскольку победил в голосовании экспертов РПЛ. Эксперты телеканала выбрали Ахметзянова, а болельщики — Игдисамова.

«Зенит» стал единственной командой, выигравшей все три матча чемпионата России в октябре. Питерцы победили «Краснодар» (3:2), «Ахмат» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (3:0). Сине-бело-голубые с 30 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

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