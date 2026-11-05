Кузьмичев: «Не владею информацией про уход Галактионова из «Локомотива»

Представитель футболистов «Локомотива» Георгия Джикии, Александра Сильянова и Вадима Ракова Владимир Кузьмичев поделился с «СЭ» мнением о результатах железнодорожников в сезоне-2026/27 и ответил на вопрос о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды.

«Ситуация в клубе непростая. Но ребята, с которыми мы сотрудничаем, делают все, что от них требует тренерский штаб. К сожалению, пока не очень получается. Надеюсь, все поправится в ближайшее время. Отставка Галактионова? Не владею информацией. Все вижу из прессы, так же, как и вы», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Михаил Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В сезоне-2025/26 команда под его руководством заняла третье место в РПЛ.

После 13 туров чемпионата России-2026/27 железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице с 11 очками.