Футболист «Динамо» Казимир — о погодных условиях в России: «Пока не так холодно, привык, нормально»

Вингер «Динамо» Жозуэ Казимир рассказал об адаптации в московском клубе.

— Как справляетесь с холодом?

— На данный момент пока не так холодно. Привык к такой погоде. Поэтому нормально.

— Как проходят тренировки?

— Никаких проблем нет. Все игроки высокого уровня. Сложностей не возникает. Со всеми в очень хороших отношениях, меня хорошо приняли.

— Насколько вам комфортно играть в быстрый футбол Шварца?

— Мне комфортно. У меня есть скорость. Адаптирован к такой игре.

— Что знаете про «Факел»?

— Я знаю все команды, потому что мы смотрим видео каждую неделю.

Казимир перешел в «Динамо» из «Осера» в сентябре 2026 года на правах аренды. На международном уровне 25-летний вингер выступает за сборную Гаити.