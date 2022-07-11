В «Химках» рассказали, сможет ли Давыдов сыграть против «Зенита»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с подписанием контракта нападающего Дениса Давыдова.

«Пока еще не подписали, но в ближайшее время все будет готово. Уверенность в подписании есть. Успеет ли к матчу с «Зенитом»? Будем надеяться, что по медицинским показаниям все будет хорошо. Если наша медицинская бригада его допустит, он будет готов», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч 1-го тура МИР РПЛ между «Химками» и «Зенитом» состоится 15 июля на «Арене Химки». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.