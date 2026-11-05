Лунев вернулся в общую группу «Динамо» перед матчем с «Факелом»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем 14-го тура РПЛ против «Факела», передает корреспондент «СЭ».

Ранее 34-летний футболист из-за болезни пропускал матч 13-го тура с «Ахматом» (2:0), который прошел 31 октября.

В чемпионате России сезона-2026/27 Лунев провел 6 матчей, пропустив 4 мяча и 4 раза сыграв на ноль.

«Динамо» на выезде встретится с «Факелом» в субботу, 7 ноября. По итогам 13 туров бело-голубые с 28 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.