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Вратарь ЦСКА Акинфеев награжден орденом «За заслуги перед Московской областью»

Сергей Филин

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был награжден орденом «За заслуги перед Московской областью», сообщила пресс-служба армейского клуба.

40-летний вратарь получил награду в Доме правительства Подмосковья. Орден футболисту вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотел бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву не только за вручение почетного Ордена, но, в первую очередь, за оказанное доверие и поддержку проектов моего Фонда, направленных на развитие детско-юношеского спорта. Спорт в Подмосковье будет развиваться и крепчать. Проекты нашего Фонда направлены не только на рост и воспитание юных футболистов, помощь в развитии в спорте высших достижений, но и направления массового спорта и здорового образа жизни», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим. Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям. Как сказал наш Президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей», — отметил Воробьев.

С 2018 года Акинфеев проводит турнир, в котором принимают участие команды из футбольных школ России и других стран. Также он активно занимается благотворительностью. У Акинфеева имеется собственный фонд «Страна футбола», поддерживающий детский спорт. Еще голкипер сотрудничает с большим количеством благотворительных организаций.

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Источник: ПФК ЦСКА
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Игорь Акинфеев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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