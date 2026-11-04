Вратарь ЦСКА Акинфеев награжден орденом «За заслуги перед Московской областью»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был награжден орденом «За заслуги перед Московской областью», сообщила пресс-служба армейского клуба.

40-летний вратарь получил награду в Доме правительства Подмосковья. Орден футболисту вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотел бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву не только за вручение почетного Ордена, но, в первую очередь, за оказанное доверие и поддержку проектов моего Фонда, направленных на развитие детско-юношеского спорта. Спорт в Подмосковье будет развиваться и крепчать. Проекты нашего Фонда направлены не только на рост и воспитание юных футболистов, помощь в развитии в спорте высших достижений, но и направления массового спорта и здорового образа жизни», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим. Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям. Как сказал наш Президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей», — отметил Воробьев.

С 2018 года Акинфеев проводит турнир, в котором принимают участие команды из футбольных школ России и других стран. Также он активно занимается благотворительностью. У Акинфеева имеется собственный фонд «Страна футбола», поддерживающий детский спорт. Еще голкипер сотрудничает с большим количеством благотворительных организаций.

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