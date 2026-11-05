Форвард «Динамо» Казимир: «Во Франции больше внимания уделяют тактике, в России — более интенсивный и силовой футбол»

Нападающий «Динамо» Жосуэ Казимир сравнил чемпионаты России и Франции.

— Мы слышали от тебя пару русских слов. Тебя учил Кузяев или уже игроки «Динамо»?

— Именно здесь я выучил несколько слов, — сказал Казимир. — Далер говорил только на французском. Он, кстати, очень хорошо им владеет. Именно здесь ребята научили русскому: «спокойно», «здравствуйте», «лево», «право».

— Как тебе уровень чемпионата России? Сравни с французским.

— Это совсем разные чемпионаты. Во Франции больше внимания уделяют тактике. Здесь чемпионат более силовой, плюс интенсивность намного выше, чем во Франции.

Казимир перешел в «Динамо» из «Осера» в сентябре 2026 года на правах аренды.