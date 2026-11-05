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Форвард «Динамо» Казимир: «Во Франции больше внимания уделяют тактике, в России — более интенсивный и силовой футбол»

Форвард «Динамо» Казимир: «Во Франции больше внимания уделяют тактике, в России — более интенсивный и силовой футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Жосуэ Казимир сравнил чемпионаты России и Франции.

— Мы слышали от тебя пару русских слов. Тебя учил Кузяев или уже игроки «Динамо»?

— Именно здесь я выучил несколько слов, — сказал Казимир. — Далер говорил только на французском. Он, кстати, очень хорошо им владеет. Именно здесь ребята научили русскому: «спокойно», «здравствуйте», «лево», «право».

— Как тебе уровень чемпионата России? Сравни с французским.

— Это совсем разные чемпионаты. Во Франции больше внимания уделяют тактике. Здесь чемпионат более силовой, плюс интенсивность намного выше, чем во Франции.

Казимир перешел в «Динамо» из «Осера» в сентябре 2026 года на правах аренды.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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