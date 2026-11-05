ЦСКА поздравил полузащитника Аззи с дебютным вызовом в сборную Алжира

ЦСКА поздравил полузащитника Мохаммеда Аззи с дебютным вызовом в сборную Алжира.

Ранее 24-летний футболист выступал только за юношескую и олимпийскую национальные команды.

«Поздравляем Мохаммеда с первым вызовом в национальную команду», — говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.

Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского «Динамо» в сентябре 2026 года. Он дебютировал за армейцев 5 сентября в матче против «Зенита» (2:1) в 7-м туре РПЛ. Всего на счету футболиста 7 матчей за ЦСКА в чемпионате России, в которых он не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Сборная Алжира встретится со сборной Того 14 и 17 ноября в квалификации Кубка африканских наций.