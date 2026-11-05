Гендиректор «Акрона» Клюшев — о матче со «Спартаком»: «Мы можем победить за счет характера и дисциплины»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России.

Игра состоится 8 ноября в Москве.

«Ожидания перед матчем со «Спартаком»? Самые наивысшие. Жду, что команда покажет характер на поле. Мы можем победить за счет этого, дисциплины, игры и тех навыков, которые у нас есть», — сказал Клюшев журналистам.

«Акрон» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 26 баллами находится на четвертом месте.