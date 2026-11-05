Главный тренер «Динамо» Шварц — о Батракове: «Это топ-игрок»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова и ответил на другие вопросы журналистов.
3 ноября Батраков оформил дубль в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи.
— Вы видели дубль Батракова в матче Лиги чемпионов?
— Я отец и семьянин, не было возможности смотреть эту игру. Но все, что могу сказать: это топ-игрок.
— Как международная пауза может повлиять на команду? Вы бы хотели сохранить игроков?
— Сейчас это не та мысль, как было бы лучше для нас. Весь фокус внимания на завтрашнюю поездку в Воронеж и состав на «Факел».
— Погода благоволит «Динамо». После разговоров о чемпионстве голову надо держать в холоде?
— Становится холоднее, это каждый чувствует. Два дня до игры с «Факелом», это важная игра, которую нам важно качественно провести.
— «Факел» на последнем месте, почему вы называете этот матч для «Динамо» важным?
— Каждая игра важна. Мы понимаем, что «Факел» поменялся, поменялся тренер. Это вызов в том числе, и у нас четкий фокус внимания на этом матче.
— Может ли повлиять на команду, что до Воронежа непросто добраться?
— Мы испытали это на себе, игра с «Факелом» на выезде у нас не первая. Мы играли в Кубке. Логистические вопросы для нас понятны. В матче в Воронеже надо будет обратить внимание не на погоду, а на то, что поле искусственное.
— Кого из игроков не получится увидеть в матче?
— Уверен, что мы покажем ту игру, которую хотим. Что касается травмированных: Чавес, Майсторович, Маричаль, Зайнутдинов. Осипенко сегодня провел полноценную тренировку с командой.
— Из клуба ушел аналитик Андрей Панов. Почему приняли такое решение?
— В воскресенье у меня был с ним разговор, он сказал, что хочет уйти из клуба и продолжить собственное развитие. Решили не медлить. Желаю ему всего наилучшего, — сказал Шварц журналистам.
После 13 туров «Динамо» с 28 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. В следующем туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Факелом». Матч состоится 7 ноября в Воронеже.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1