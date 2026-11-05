Панов и Гончаров присоединились к тренерскому штабу Гусева в «Ахмате»

Тренер Андрей Панов и тренер-аналитик Иван Гончаров присоединились к тренерскому штабу Ролана Гусева в «Ахмате». Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Панов ранее работал тренером и аналитиком в «Динамо-2» (с 2023 года) и «Динамо» (с 2024 года). Он покинул московскую команду 4 ноября.

Ролан Гусев был назначен главным тренером «Ахмата» 2 ноября после ухода Станислава Черчесова. Ранее к тренерскому штабу 49-летнего специалиста присоединились старший тренер Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

«Ахмат» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 14-м туре РПЛ команда Гусева сыграет с «Родиной». Матч состоится в Грозном 7 ноября.

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