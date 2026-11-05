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Панов и Гончаров присоединились к тренерскому штабу Гусева в «Ахмате»

Сергей Филин

Тренер Андрей Панов и тренер-аналитик Иван Гончаров присоединились к тренерскому штабу Ролана Гусева в «Ахмате». Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Панов ранее работал тренером и аналитиком в «Динамо-2» (с 2023 года) и «Динамо» (с 2024 года). Он покинул московскую команду 4 ноября.

Ролан Гусев был назначен главным тренером «Ахмата» 2 ноября после ухода Станислава Черчесова. Ранее к тренерскому штабу 49-летнего специалиста присоединились старший тренер Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

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«Ахмат» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 14-м туре РПЛ команда Гусева сыграет с «Родиной». Матч состоится в Грозном 7 ноября.

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Источник: ФК «Ахмат»
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Ролан Гусев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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