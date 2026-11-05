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Перуанский хавбек «Родины» Рейна рассказал о доброжелательном отношении русских к иностранцам

Перуанский хавбек «Родины» Рейна рассказал о доброжелательном отношении русских к иностранцам

Сергей Ярошенко

Перуанский полузащитник «Родины» Йорди Рейна рассказал, что доволен жизнью в Москве и отношением россиян к иностранцам.

«Очень хорошо живется в Москве. Когда я только приехал, конечно, было немного страшно, но с тех пор как я здесь начал жить, ко мне относятся очень хорошо, люди очень доброжелательные. Это не так, как говорят за границей, на самом деле все люди относятся очень уважительно, и это для меня важно», — цитирует Рейну РИА «Новости».

33-летний футболист выступает за «Родину» с 2024 года. Ранее перуанец играл за «Торпедо».

Источник: РИА Новости
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Йорди Рейна
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 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
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 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
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