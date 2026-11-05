Перуанский хавбек «Родины» Рейна рассказал о доброжелательном отношении русских к иностранцам

Перуанский полузащитник «Родины» Йорди Рейна рассказал, что доволен жизнью в Москве и отношением россиян к иностранцам.

«Очень хорошо живется в Москве. Когда я только приехал, конечно, было немного страшно, но с тех пор как я здесь начал жить, ко мне относятся очень хорошо, люди очень доброжелательные. Это не так, как говорят за границей, на самом деле все люди относятся очень уважительно, и это для меня важно», — цитирует Рейну РИА «Новости».

33-летний футболист выступает за «Родину» с 2024 года. Ранее перуанец играл за «Торпедо».