Семин рассказал, что поможет «Локомотиву» исправить турнирное положение

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил «СЭ» на вопрос о том, как команде исправить турнирное положение.

После 13 туров чемпионата России-2026/27 железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице с 11 очками.

«Железнодорожникам может помочь только правильная работа, а не то, что было в последние 5-6 лет. Новая работа. Ошибок было достаточно много. Еще более важно, что было много ошибочных стратегий, которые клуб не успевал переваривать», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» проведет следующий матч в пятницу, 6 ноября дома против «Рубина». Начало игры — в 19.30 (мск).