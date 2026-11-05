Карасев назначен главным судьей матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

РФС объявил назначения арбитров на игры 14-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Главным судьей матча «Краснодар» — ЦСКА 7 ноября будет Сергей Карасев. Его помощниками станут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. За работу системы ВАР будет отвечать Сергей Цыганок, его ассистент — Артур Федоров.

Главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Рубином» в Москве назначен Инал Танашев, а на игре «Спартак» — «Акрон» будет работать Рафаэль Шафеев.

6 ноября (пятница)

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

7 ноября (суббота)

«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Родина»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

8 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Акрон»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Денис Петров; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

По итогам 13 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 30 очками. Второе место занимает московское «Динамо» (28 очков), третью строчку делят ЦСКА и «Спартак» (по 26 очков). Далее располагаются «Краснодар» (23) и «Ростов» (18).

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