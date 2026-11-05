Карасев назначен главным судьей матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА
РФС объявил назначения арбитров на игры 14-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
Главным судьей матча «Краснодар» — ЦСКА 7 ноября будет Сергей Карасев. Его помощниками станут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. За работу системы ВАР будет отвечать Сергей Цыганок, его ассистент — Артур Федоров.
Главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Рубином» в Москве назначен Инал Танашев, а на игре «Спартак» — «Акрон» будет работать Рафаэль Шафеев.
6 ноября (пятница)
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.
7 ноября (суббота)
«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Матвей Заика
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.
«Ахмат» — «Родина»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.
8 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Акрон»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Денис Петров; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Станислав Матвеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
По итогам 13 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 30 очками. Второе место занимает московское «Динамо» (28 очков), третью строчку делят ЦСКА и «Спартак» (по 26 очков). Далее располагаются «Краснодар» (23) и «Ростов» (18).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1