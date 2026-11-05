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Назначения арбитров на 14 тур РПЛ: Карасев будет работать на матче «Краснодар» — ЦСКА, Шафеев на игре «Спартака»

Судейство

Карасев назначен главным судьей матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

Алина Савинова
Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС объявил назначения арбитров на игры 14-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Главным судьей матча «Краснодар» — ЦСКА 7 ноября будет Сергей Карасев. Его помощниками станут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. За работу системы ВАР будет отвечать Сергей Цыганок, его ассистент — Артур Федоров.

Главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Рубином» в Москве назначен Инал Танашев, а на игре «Спартак» — «Акрон» будет работать Рафаэль Шафеев.

6 ноября (пятница)

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

7 ноября (суббота)

«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Родина»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

8 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Акрон»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Денис Петров; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

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По итогам 13 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 30 очками. Второе место занимает московское «Динамо» (28 очков), третью строчку делят ЦСКА и «Спартак» (по 26 очков). Далее располагаются «Краснодар» (23) и «Ростов» (18).

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Источник: РФС
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ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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