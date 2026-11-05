Виньяс готов перейти в ЦСКА, «Толука» может запросить до 25 миллионов долларов

Как стало известно «СЭ», нападающий «Толуки» Федерико Виньяс согласен на переход в ЦСКА в случае запроса российского клуба.

При этом трансфер футболиста может обойтись армейцам примерно в 25 миллионов долларов. Именно финансовая сторона вопроса способна осложнить переговоры.

Ранее агент футболиста заявил metaratings.ru, что ему звонили из ЦСКА по поводу возможного перехода.

Виньяс провел за «Толуку» 18 матчей, отметившись 11 голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.