Тренер «Динамо» Шварц — о Миранчуке: «Антон — наш игрок, мы в хороших отношениях»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможном уходе полузащитника бело-голубых Антона Миранчука и рассказал о планах команды на время паузы на матчи национальных сборных в ноябре.

— Недавно появились новости, что Миранчук может вернуться в «Локомотив». Как вы видите его развитие?

— Это наш игрок. Антон — открытая личность. Мы тесно взаимодействуем. Он отыграл в старте против «Локомотива», потом произошла небольшая травма, и нужно было время, чтобы вернуться в игровой ритм. Потом он сыграл против «Краснодара» и «Ахмата». Он наш игрок, и мы в хороших отношениях.

— Намечаются ли какие-то товарищеские игры во время паузы на матчи сборных?

— Да, есть план, но не будем открывать все карты. Мы закончим следующую неделю товарищеской игрой, — сказал Шварц журналистам.

После 13 туров «Динамо» с 28 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. В следующем туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Факелом» в Воронеже 7 ноября.