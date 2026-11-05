Мостовой верит, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ: «Он играет в «Зените», да еще и пенальти бьет»

Бывший футболист сборных СССР Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о гонке бомбардиров в РПЛ.

«Соболев играет в «Зените», да еще и пенальти бьет — понятно, что он может стать лучшим бомбардиром РПЛ. Ему просто нужно не получить травму. Кто составит конкуренцию? Угальде, Кордоба, Тюкавин. Футболисты команд, претендующих на чемпионство, еще поднимутся в бомбардирской гонке», — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент лидерство в списке бомбардиров удерживают игроки «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев — по 10 голов. Третью строчку занимает полузащитник ЦСКА Иван Обляков с 7 мячами.