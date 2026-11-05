Полузащитник «Спартака» Зобнин о конкуренции в РПЛ: «Чем больше команд будет бороться за чемпионство, тем лучше»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о том, что в сезоне-2026/27 пять команд ведут борьбу за титул в РПЛ.

«Чем больше команд будет бороться за чемпионство, тем будет лучше и интересней чемпионат», — приводит слова Зобнина ТАСС.

После 13-го тура в РПЛ лидирует «Зенит», который набрал 30 очков. На втором месте находится «Динамо» (28 очков). «Спартак» с 26 баллами занимает четвертую позицию, уступая ЦСКА при равенстве очков по дополнительным показателям. Пятым идет «Краснодар» (23 очка).

В 14-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с «Акроном». Матч состоится 8 ноября в Москве.

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