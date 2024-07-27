Защитнику московского «Динамо» Лепскому сломали зуб в матче с «Локомотивом»

Защитнику московского «Динамо» Ивану Лепскому получил удар в лицо в матче с «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

В результате столкновения 19-летний россиянин лишился зуба.

«Динамо» набрало 6 очков после двух туров РПЛ. У «Локомотива» — 3 очка.